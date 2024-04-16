Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Askeri Seferberlik için yeni adım

Ukrayna Parlamentosunun internet sitesinde, Zelenskiy'in seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine yönelik yeni seferberlik yasasını imzaladığı belirtildi.

Yasa resmi olarak yayımlandıktan 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ukrayna Parlamentosu, 11 Nisan'da askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran yasa tasarısını kabul etmişti.

SIKILAŞTIRILMIŞ SEFERBERLİK YASASI

Yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekecek.

Erkekler ayrıca bir sınır geçiş noktasında veya sınır bölgesinde bir sınır görevlisinin talep etmesi halinde askeri kayıt belgesini göstermek zorunda olacak.

Ayrıca yurt dışında olup da askerlik kayıt belgesi olmayanlar yeni pasaport alamayacak.

Yasa yayınlandıktan sonra askerlik hizmetiyle yükümlü tüm kişilere 60 gün içinde ikamet adreslerini, iletişim bilgilerini ve askeri kayıt verilerini güncelleme zorunluluğu getirilecek.

18-60 yaş arası askerlik hizmetinden sorumlu kişiler, ancak askerlik sicil bilgilerini güncellemeleri halinde Ukrayna'nın yabancı diplomatik kurumlarında konsolosluk hizmeti alabilecek.