Ukrayna Dışişleri Bakanı Putin’in Moskova davetine tepki gösterdi! “Herkesle dalga geçmeye devam ediyor”

7 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR

Sybiha, en az 7 ülkenin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik liderler düzeyinde görüşmeye ev sahipliği yapmak için hazır olduğunu belirtti. Bu ülkelerin arasında Avusturya, Vatikan, İsviçre, Türkiye ve 3 Körfez ülkesinin yer aldığını kaydeden Sybiha, "Bunlar, ciddi teklifler ve Devlet Başkanı Zelenskiy, her an böyle bir görüşmeye hazır ancak Putin, bilerek kabul edilemez teklifler yaparak herkesle dalga geçmeye devam ediyor. Sadece baskının artırılması, Rusya'yı barış sürecine nihayet ciddiyetle yaklaşmaya zorlayabilir." ifadelerini kullandı.