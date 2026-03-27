Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile G7 toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi ve Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı.
İki bakanın, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiği ve görüşmenin Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEMDE
Sybiha, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik adımların değerlendirildiğini belirterek, ABD'nin sürece katkısının kritik önemde olduğunu vurguladı.
Ukraynalı Bakan, savaşın bitirilmesi için Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini savundu.
ORTA DOĞU BAŞLIĞI DA MASADA
Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığını belirten Sybiha, Ukrayna'nın bakış açısına göre Rusya ve İran'ın savaş süreçlerinde birlikte hareket ettiğini öne sürdü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilime dikkati çeken Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı mücadele konusu, uluslararası gündemin öncelikleri arasında yer almaya devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.