Ukrayna duyurdu: ABD’nin barış planı taslağı elimizde

UKRAYNA'NIN PLANIN BİRÇOK NOKTASINA İTİRAZ ETTİĞİ İDDİASI

ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek amacıyla 28 maddelik bir plan hazırladı. Trump'ın planında, ABD'nin ve diğer ülkelerin Kırım ve Donbas'ı yasal olarak Rus toprağı olarak tanıyacağı ifade edilirken, Ukrayna'dan böyle bir şeyin talep edilmeyeceği aktarıldı. Planla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile müzakere etmek üzere yetkilendirildiğini ve Umerov'un yorumlarının çoğunun 28 maddelik planın metnine dahil edildiğini ileri sürdü. Ukraynalı yetkili ise Umerov'un toplantı sırasında planın şartlarını kabul etmediğini ve Ukrayna'nın birçok noktaya itiraz ettiğini iddia etti.