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Giriş Tarihi: 18.4.2022 11:35

Ukrayna duyurdu: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılmayacak

AA
Ukrayna duyurdu: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılmayacak

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 2 aydır devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün açılmayacağını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün açılmayacağını duyurdu. Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Dün Mariupol, Berdyansk, Tokmak, Energodar koridorları için uzun ve zorlu görüşmeler yaptık. Herson ve Luhansk bölgeleri için de müzakereler yapıldı. Ama Ruslar bombalamayı ve insani koridorları engellemeyi sürdürüyor. Güvenlik nedeniyle bugün insani koridorların açılmamasına karar verildi." bilgisini paylaştı. Ukrayna dün de insani koridorlar üzerinde Rusya ile anlaşma sağlayamamıştı.

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Ukrayna duyurdu: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılmayacak
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