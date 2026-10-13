Ukrayna: Erdoğan arabulucu olsun

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini bildirdi. ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun için hazır olduklarını belirten Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız" dedi. Savaşın bitirilmesi için Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Sybiha, bunun, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabileceğini kaydetti.





ATEŞKES BİLMECESİ

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna ve Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda sağlandığını açıkladığı ateşkesin Moskova tarafından ihlal edildiğini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.



NATO'DAN ZAFER TEORİSİ

NATO'NUN Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich, herhangi bir saldırıyı "engelleme, etkisini kırma ve sona ermemesi durumunda saldırıyı gerçekleştiren kuvvetleri etkisiz hale getirmeyi" öngören yeni "zafer teorisi"ni açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör