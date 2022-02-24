Ukrayna görüntüleri yayınladı! İşte Rus ordusunun Kırım’dan giriş anı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a askeri operasyon talimatı vermesi ile Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Putin'İn talimatının ardından, Rus askeri birlikleri karadan ve havadan saldırı başlattı. Rus birliklerinin Ukrayna'nın stratejik noktalarını bombaladığı bilgisi gelirken Ukrayna'dan şok görüntüler geldi. Ukrayna Rus askerlerinin Kırım'a girdiği anları paylaştı.
SON DAKİKA: Rus ordusunun Ukrayna'ya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı!
SAAT 05:00'DA KIRIM'DAN GİRDİ
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00'da Rus ordusunun Kırım'dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi" denildi.
Rusya, Vladimir Putin'in emri ile önce Donbass'a özel harekat başlattı. Sonra operasyon Kiev yakınlarına kadar genişledi. Luhanks'ta iki köy Rus yanlısı ayrılıkçıların eline geçerken, sivillerin öldüğü ve yaralandığı görüntüler de gelmeye başladı. Kiev'de sirenler çalarken, halk da Rusya'nın saldırısı sonrası ülkenin doğusunu terk etmeye başladı. Benzinlikler, ATM'ler akın akın doldu. Halk metro istasyonları ve sığınaklara da çekildi. Rusya, bunun bir askeri operasyon olduğunu, savaş olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Topraklarımızı savunacağız. Karşılık vereceğiz.' açıklamasında bulundu. Ukrayna, Rusya'ya karşı koymak için dünyaya çağrıda bulundu. Öte yandan Rusya'nın Kırım ve Belarus üzerinden de işgal başlattığı bildirildi. Ukrayna içişleri Bakanlığı, korkunç bir iddiayı da sitesinden yayınladı: Yüzlerce ölü var.
UKRAYNA'YA AĞIR BOMBARDIMAN
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik saldırılar ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ukrayna'nın tüm askeri havalimanları ile hava savunma sistemlerinin vurulduğu duyuruldu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı da, askeri havalimanlarının yoğun bombardıman altında olduğunu duyurdu.