Ukrayna görüntüleri yayınladı! İşte Rus ordusunun Kırım’dan giriş anı...

Rusya, Vladimir Putin'in emri ile önce Donbass'a özel harekat başlattı. Sonra operasyon Kiev yakınlarına kadar genişledi. Luhanks'ta iki köy Rus yanlısı ayrılıkçıların eline geçerken, sivillerin öldüğü ve yaralandığı görüntüler de gelmeye başladı. Kiev'de sirenler çalarken, halk da Rusya'nın saldırısı sonrası ülkenin doğusunu terk etmeye başladı. Benzinlikler, ATM'ler akın akın doldu. Halk metro istasyonları ve sığınaklara da çekildi. Rusya, bunun bir askeri operasyon olduğunu, savaş olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Topraklarımızı savunacağız. Karşılık vereceğiz.' açıklamasında bulundu. Ukrayna, Rusya'ya karşı koymak için dünyaya çağrıda bulundu. Öte yandan Rusya'nın Kırım ve Belarus üzerinden de işgal başlattığı bildirildi. Ukrayna içişleri Bakanlığı, korkunç bir iddiayı da sitesinden yayınladı: Yüzlerce ölü var.