Ukrayna görüşmelerinde ana gündem Kırım oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik müzakerelere Kırım damga vurdu. Görüşmenin ilk etapta ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere arasında bakanlar seviyesinde olacağı açıklanmıştı. Ancak daha sonra katılımcıların daha düşük seviyede olacağı duyuruldu. ABD basınına göre Washington yönetiminin Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı Rus toprağı kabul edeceğine dair iddialar nedeniyle anlaşmazlıklar yaşandı. AB Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier de Londra'da görüşmeleri desteklediklerini ve olası bir anlaşma halinde Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünün gözetilmesi gerektiğini bildirdi.