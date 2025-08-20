Ukrayna için ‘Çok Uluslu Güç’ talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkeleri tarafından "Çok Uluslu Ukrayna Gücü" koalisyonuna "NATO benzeri güvenlik garantileri" tasarlaması konusunda Genelkurmay Başkanı Dan Caine'e talimat verdiği kaydedildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile nihai sonuca varılmayan görüşmesinin ardından Caine'e Ukrayna için oluşturulacak güvenlik mekanizmalarına ilişkin görev verdi. Bazı Batılı medya organları Çok Uluslu Ukrayna Gücü'ne Türkiye'nin de destek vereceği iddiasında bululundu. Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Putin'in Alaska'daki görüşmesinde Rus yetkililerin "kısa sürede tavizler verdiğini" söyledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin Çin, ABD, İngiltere ve Fransa ile eşit şekilde sağlanmasına Rusya'nın da katıldığını belirtti. Ancak Lavrov, bu sürecin Moskova'nın katılımı olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.