Ukrayna için kader günü

Ukrayna savaşında 74. gün geride kaldı. Gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde ne açıklayacağına çevrilmiş durumda. Nazilere karşı galibiyetin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde açıklama yapması beklenen Putin'in iki seçeneği olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre Putin, bugün başkent Moskova'da yapacağı konuşmada "zafer ilan edecek. Bir süredir Donbas'a odaklanan, Kiev'den çekilen, Mariupol'de büyük oranda kontrol sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu duyuracak. Böylece savaşı bitirecek. Vladimir Putin'in önündeki diğer seçenek ise savaşı tüm Ukrayna'ya yaymak. Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'ya karşı "topyekun savaş" seçeneğini tercih edeceği, hatta ulusal seferberlik ilan edeceği ileri sürüldü. İddia, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından da dile getirilmiş Moskova ise bu iddiayı yalanlamıştı.Dünya, Putin'in bugün yapacağı açıklamaya odaklanırken dün kameralar karşısına geçen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Zelenski, "Kötülük geri döndü ama hiçbir kötülük sorumluluktan kaçamaz" dedi. Mesajda Zelenski'nin Hitler hatırlatması dikkat çekti. Siyah beyaz görüntülerde, "Bu renksiz rüya bitecek, Ukrayna ve müttefikleri kazanacak" vurgusu yaptı. Öte yandan, Rusya lideri Putin, 9 Mayıs Zafer Günü'nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderlere tebrik mesajları gönderdi. Ukrayna halkının da bayramını tebrik etti.