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Giriş Tarihi: 11.9.2024

Ukrayna İHA’ları Moskova’yı vurdu

Ukrayna İHA’ları Moskova’yı vurdu
RUS yetkililer, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bir çocuğun öldüğünü bildirdi. Saldırıların ardından Moskova'daki havaalanları bir süreliğine uçuşlara kapatıldı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ise Rus ordusunun ağustos başından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 1000 kilometrekare toprak ele geçirdiğini belirterek, "Onlar, her gün 28 kilometrekare kaybediyor" dedi. Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İran'ın Rusya'ya füze tedarik ettiğini ileri sürdü. İran önceki gün iddiaları reddetmişti.
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Ukrayna İHA’ları Moskova’yı vurdu
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