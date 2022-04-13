Ukrayna: İstanbul mutabakatına bağlıyız

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar iki aya yaklaştı. Şimdiye kadar uygulanan yaptırımlar Rusya'nın saldırılarını durdurmazken diplomatik girişimler ve müzakereler sürüyor. Ancak her iki taraftan da İstanbul'da yapılan müzakerelerle ilgili kritik açıklamalar geldi. Rusya'nın, İstanbul'daki müzakerelerin çıkmaza girdiğini duyurmasının ardından Ukrayna heyetinden de yeni bir açıklama geldi. Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Ukrayna Halkın Hizmetkârı Partisi Başkanı David Arakhamia, İstanbul mutabakatına bağlı olduklarını belirtti.Arakhamia, "Ukrayna tarafı, Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının aksine İstanbul mutabakatına bağlıdır ve tutumunu değiştirmedi. Tek fark, Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Belki de bu, müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu" ifadelerini kullandı. Müzakereci Arakhamia, müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini ve müzakerelerin çıkmaza girdiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'nın müzakerelerde kendi tekliflerinden çekilmeye ve provokasyon yapmaya başladığını öne sürmüştü.RUSYA-UKRAYNA krizine ilişkin açıklamalarda bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin barış çabalarından övgüyle bahsetti. Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke olan Türkiye iki tarafla da konuşabiliyor" dedi. Taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade eden Di Maio, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.KREMLİNSözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" iddiasına cevap verdi. Peskov, suçlamanın durumu çarpıtmaya yönelik ve kabul edilemez olduğunu söyledi.