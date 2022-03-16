Ukrayna karşı taarruza geçti

Rusya
ile Ukrayna
savaşında 21'inci gün bitti. Rus birlikleri Kiev
kuşatmasına devam ediyor. Şehrin kuzey, batı ve doğu bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus ordusu hafta başından beri şehrin kenar mahallelerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen saldırıda Kiev'de bir binaya şarapnel parçaları düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kiev'e yönelik daha çok sivillere ait yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarda en az 10 kişi öldü.
'HAYATTA KALIN'
Siren seslerinin hiç kesilmediği Kiev'de patlama sesleri duyuluyor. Cep telefonlarına sürekli hava saldırısı uyarı bildirimleri geliyor. SMS'lerde de insanlara yakınlarda bir patlama meydana gelmesi durumunda "Yere yatın, ellerinizle başınızı örtün, Sığınaklara gidin, hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geliyor. Saldırılarda birçok ev yandığı için de yangın durumlarında "Ağzınızı burnunuzu nemli bir bezle kapatın, başınızı kaldırmadan sürünerek odadan çıkın" mesajları Kievlilere gönderiliyor. Kiev'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 35 saatlik sokağa çıkma yasağı Rus saldırılarından vatandaşı korumak ve Kiev içindeki Rus sabotajcılara yönelik düzenlenecek operasyonlar yüzünden katı bir şekilde uygulanıyor.
KARŞI TAARRUZ
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı
dün sabah birçok noktada saldırıya geçtiklerini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail
Podolyak, Ukrayna ordusunun bazı alanlarda Rus ordusuna karşı taarruza geçtiğini açıkladı. Podolyak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda, Ukrayna ordusu bazı operasyonel alanlarda karşı taarruza geçti. Bu tarafların eğilimlerini kökten değiştirecek" ifadesini kullandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı
, Ukrayna topraklarına giren Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini iddia etti. Ukrayna Başkanlık Ofisi, daha önce Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını açıkladı.
SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR
KİEV yönetimi şimdiye kadar 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Başsavcılığı 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 107 çocuğun öldüğünü bildirdi. Ukrayna Acil Durum Servisi
, Harkiv
bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiğini belirti. Birleşmiş Milletler
'den yapılan açıklamada da 24 Şubat'tan beri Ukrayna dışına kaçan mültecilerin sayısının 3 milyonu aştığı vurgulandı.
PUTİN: İŞGAL ETMEK İSTEMİYORUZ
RUSYA Devlet Başkanı Putin
, "Ukrayna'ya özel operasyon başlatmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz" dedi. Putin, "Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak" dedi.
ZELENSKİ, UÇUŞA YASAK BÖLGE İSTEDİ
ABD Kongresi'ne hitap eden Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, uçuşa yasak bölge oluşturulması ve S-300 gibi hava savunma sistemleri noktasında destek istedi. Zelenski, ülkesinin tarihinin en zor döneminden geçtiğini vurgulayarak özellikle ABD'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Zelenski "İnsanların hayatlarını kurtarmak için Ukrayna için uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istemek çok mu fazla" dedi.