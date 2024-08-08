Ukrayna, Kiev ile diplomatik ilişkileri kesen Nijer’e tepki gösterdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerli yetkililerin, Mali'deki olayla ilgili herhangi bir soruşturma yürütmeden ve bir delil sunmadan Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının üzücü olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın "uluslararası terörizmi desteklediği, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği" iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Nijer'in aldığı kararın "Rusya ile bir dayanışma jesti" olduğu savunulan açıklamada, "Böyle bir kararın, iki yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı topyekun bir saldırgan savaşı yürüten terör devleti Rusya Federasyonu ile yakınlaşma yolunu seçenlerin bir 'dayanışma' jesti olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği ve iç işlerine karışmadığı, Afrika ülkeleri ile verimli ilişkileri sürdürmek konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

NİJER'İN UKRAYNA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESME KARARI

Nijer, Tuareg isyancılarıyla Mali ordusu arasında çıkan çatışmada isyancılara istihbarat desteği sağlamakla suçladığı Ukrayna ile diplomatik ilişkileri dün sonlandırdığını duyurmuştu.

Hükümet Sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kiev'in, "uluslararası teröre destek" verdiğini ve bu "saldırgan eylemleri" kınadıklarını söylemişti.

Abdramane, Mali hükümeti ve halkıyla dayanışma amacıyla Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.

Ukrayna ise isyancılara destek verdiği iddiasını reddetmişti.