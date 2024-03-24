Ukrayna Kırım’a şiddetli saldırılar gerçekleştirdi

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a atadığı Mikhail Razvozhayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna tarafından Kırım yarımadasına yoğun saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Razvozhayev, Rus ordusunun 10'dan fazla füzeyi düşürdüğünü ifade etti.

BİR BİNADA, YOLDA VE EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Razvozhayev 22.40 sıralarında başlayan saldırıla devam ederken Sivastopol'da yaşayanların sığınaklara indiğini dile getirerek, 1 çocuk ve1 kadının yaralandığını söyledi. İmha edilen füze parçalarının farklı noktalara düştüğünü ve bir aracı alev aldığını kaydeden Razvozhayev, 5 katlı bir binada, yolda ve evlerde hasar meydana geldiğini aktardı.

Öte yandan, Sivastopol'daki havaalanı yakınında yangın çıktığı bildirildi.