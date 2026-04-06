Ukrayna kömür madenini vurdu: 41 işçi mahsur kaldı

Rusya'nın Luhansk bölgesine atadığı yerel yetkili Leonid Paseçnik, Ukrayna'nın bölgedeki Bilorichenska kömür madenini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırı nedeniyle tesise elektrik sağlayan bir trafo merkezinin hasar gördüğü ve 41 madencinin yer altında mahsur kaldığı belirtildi.

Olayın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Paseçnik, ilgili tüm birimlerin madencileri kurtarmak ve tesise yeniden elektrik sağlamak için harekete geçtiğini kaydetti.

Mahsur kalan 41 madenciyle iletişimin sağlandığını ve içme sularının bulunduğunu aktaran Paseçnik, kurtarma operasyonunun aralıksız sürdüğünü ifade etti.