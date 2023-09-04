Ukrayna kurtarılan bölgeleri açıkladı: Taarruzu sürdürüyoruz

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Bahmut yakınlarında geçen hafta 3 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını belirterek "Bahmut yakınlarında şimdiye kadar toplam 47 kilometrekarelik bir alan kurtarıldı." ifadesini kullandı. Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu ve güney cephelerindeki durumu değerlendirdi.

Doğuda Ukrayna ordusunun Kupyansk yönünde Rus birliklerinin saldırısını püskürtmeye devam ettiğini belirten Malyar, Liman yönünde saldırıları başarısız olan Rus güçlerinin, birliklerini yeniden gruplandırdığını ileri sürdü. Malyar, Bahmut yönünde Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin ilerlemesini engellemeye çalıştığını ifade etti.

Rus askerlerinin ayrıca Donetsk bölgesinin Klişiyivka, Kurdyumivka ve Ozaryanivka yerleşimlerinde kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştığını aktaran Malyar, ancak Rusların başarısız olduğunu öne sürdü. Malyar, Bahmut yakınlarında geçen hafta 3 kilometrekarelik alanın kurtarıldığını belirterek "Bahmut yakınlarında şimdiye kadar toplam 47 kilometrekarelik bir alan kurtarıldı." ifadesini kullandı.