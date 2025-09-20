Ukrayna lideri New York’a gidiyor: Gündem güvenlik garantileri

Ukrayna ordusunda yeni saldırı taburu ve alayların oluşturulmasına karar verdiklerini dile getiren Zelenskiy, "Şimdilik hazırlıklar sürüyor ve sanırım bir hafta veya on gün içinde faaliyete geçecekler." diye konuştu.

Saldırının özelikle bölgedeki Pokrovsk ve Dobropilya şehirleri yönünde sürdüğünü anlatan Zelenskiy, şimdiye kadar yaklaşık 330 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını belirtti.

Kiev'de basın toplantısını düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler hakkında yerel ve uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile Rus heyetler arasındaki yeni görüşmenin yapılması konusunun şimdilik "belirsizlik" olduğunu kaydeden Zelenskiy, Rus tarafının savaşı uzatmaya çalıştığını savundu.

ZELENSKİY GÜVENLİK GARANTİLERİ PEŞİNDE

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80. dönem açılış programı nedeniyle New York'a gideceğini açıkladı.

Burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi planladığını söyleyen Zelenskiy, bu görüşmede Ukrayna için güvenlik garantilerini ele almak istediğini ifade etti.

Trump'tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "güçlü mesajları duymak" istediklerine dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Elbette, tüm Avrupa'nın Rusya'dan enerji satın alan ülkelere yönelik yaptırım uygulamasını ve gümrük vergilerini sıkılaştırmasını destekliyoruz. Ancak tüm bunların birbirine bağlanması Putin üzerindeki baskıyı yavaşlatır. Putin ile görüşmeye hazırız. Bunu hem ikili hem de üçlü format için söylüyorum. (Putin) Henüz hazır değil."

Savaşın bitmesi için güvenlik garantilerinin son derece önemli olduğuna işarete eden Zelenskiy, "Neden Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var? Savaşı sona erdiren nihai bir belge (anlaşma) olmayabilir. Bu yüzden yetkililer, örneğin Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron güvenlik garantilerinin savaşın bitmesini beklememesi gerektiğini söylüyor. Ben de ona katılıyorum." ifadelerini kullandı.