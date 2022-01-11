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Giriş Tarihi: 11.1.2022 16:02

Ukrayna lideri Zelensky: Kalıcı çözüm için anlaşmaya varmak şart

AA
Ukrayna lideri Zelensky: Kalıcı çözüm için anlaşmaya varmak şart

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Donbas krizinin sona ermesi için kalıcı olarak anlamaya varmak gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Donbas krizinin çözümüne ilişkin kurulan Normandiya Formatı liderlerinin danışmanları Jens Plotner ve Emmanuel Bonn'u kabul etti. Paris'te 2019'da alınan kararların uygulanması için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladığını belirten Zelenskiy, "Çatışmayı sona erdirmek için kalıcı olarak anlaşmanın vakti geldi." değerlendirmesinde bulundu.

SINIR DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ

Zelenskiy, bir sonraki Normandiya Formatı zirvesinde bu kapsamda gerekli kararları almaya hazır olduklarını ifade etti. Görüşmede taraflar, Rusya-Ukrayna çatışması ve Ukrayna'nın sınırlarındaki durumu görüştü.

'SİYASİ ÇÖZÜM YOLU' VURGUSU

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi çözüm yoluna bağlı olduğunu yineleyerek, Paris'te alınan kararlar olan ateşkes rejimine bağlı kalma, esir değişimi ve Donbas'taki giriş-çıkışların açılmasının gerekliliğine değindi.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan oluşan Normandiya Formatı zirvesi ülke liderlerinin katılımıyla en son Aralık 2019'da Paris'te düzenlenmişti.

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Ukrayna lideri Zelensky: Kalıcı çözüm için anlaşmaya varmak şart
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