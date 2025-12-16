Ukrayna, NATO’dan vazgeçebilir iddiası

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına dair yürütülen müzakerelerin dünkü ayağı Almanya'daydı. ABD ve Ukrayna'dan üst düzey heyetlerin barış planı önerisini görüşmek üzere Berlin'de bir araya geldiği toplantıda "önemli ilerlemeler" kaydedildiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin NATO'ya katılma hedefinden vazgeçebileceğini söyledi. Bild gazetesine göre ise Zelenski, Luhansk, Donetsk, Zaporoje ve Herson bölgelerinde fiilen Rusya'ya kontrol hakkı vermek anlamına gelecek şekilde cephe hattını dondurmaya hazır. Bununla birlikte Kiev Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas'tan tamamen çekilmesine razı değil. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesine yönelik garantiler konusunu, yürütülen müzakerelerin temel taşlarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.