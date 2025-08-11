Ukrayna olmadan barış olmaz

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaşı ele alacağı 15 Ağustos'taki görüşme Avrupa'da gerginliğe neden oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Trump'ın Putin ile planlanan görüşmesi öncesinde Ukrayna'da barışa ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ukrayna'da barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemez. Uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

ZELENSKİ'Yİ DAVET EDECEK

Ayrıca, "Diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Trump-Putin zirvesi öncesinde mekik diplomasisi hızlandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna ve Avrupa'nın görüşlerini dinlemek üzere Londra'da kritik bir toplantı yaptı. Amerikan NBC News'in haberine göre, Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Alaska'ya davet etmeyi düşünüyor.