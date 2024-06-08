Ukrayna ordusu Herson ve Luhansk’ı vurdu: 26 ölü

"SUÇ İŞLEYENLER CEZALANDIRILACAK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, Luhansk ve Herson'daki saldırıların Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini söyledi.

Zaharova, "Yine kanlı bir suç işlendi. Olaya karışanların kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezayı çekeceklerinden hiç şüphe yok. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı militanların işlediği her türlü suça mümkün olan en kısa sürede yanıt vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, bu tür saldırıların Amerikan, İngiliz ve diğer Batılı uzmanlarca hazırlandığını vurguladı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.