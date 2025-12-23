Ukrayna ordusu, Siversk’ten geri çekildi

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, geri çekilme kararının askerlerin can güvenliği ve kaynakların korunması doğrultusunda alındığı aktarılırken, "İşgalciler sayısal üstünlükleri ve küçük taarruz gruplarının olumsuz hava şartları sırasındaki kesintisiz baskıları sayesinde ilerleme kaydetti" ifadeleri kullanıldı.

'BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI'

Açıklamada, Ukrayna ordusunun kentteki Rus unsurlarına yönelik saldırılarının devam ettiği belirtilirken, geri çekilme sürecinde de karşı tarafa ağır kayıplar yaşatıldığı öne sürüldü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kentte konuşlanan Rus unsurlarının lojistiklerinin kısıtlandığını ve Rusya'nın cephede daha fazla ilerleme kaydetmemesi için bütün önlemlerin alındığını açıkladı.