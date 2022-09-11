Ukrayna ordusu taarruzda

Ukrayna ordusu, Rusya'ya karşı savunmada 3 bin kilometre karelik alanın geri alındığını açıkladı. BBC'nin aktardığı habere göre, Ukrayna ordusunun yaptığı son açıklamayla Kiev'in Rus güçlerinden geri aldığı bölgenin 48 saat içinde 3 katına çıktığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, önceki akşam yaptığı açıklamada 2 bin kilometre karelik alanın geri alındığını söylemişti. Cumartesi günü gerçekleştirilen karşı saldırıda Ukrayna ordusu, Rus güçleri tarafından ele geçirilen kritik Izyum ve Kupiansk şehirlerine girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı da güçlerin "Izyum'dan çekildiğini" açıkladı. Rusya aynı zamanda Donetsk cephesine yoğunlaşılacağını belirterek Balaklyia'daki güçlerinde de çekildiğini açıklamıştı. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus kuvvetleri büyük ölçüde gafil avlandı. Ukrayna birlikleri birkaç kasabayı ya ele geçirdi ya da kuşattı" denildi.