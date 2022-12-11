Ukrayna ordusunun Zaporijya’da 200’den fazla asker öldürdüğü iddia edildi

Ukrayna ordusunun, Zaporijya bölgesinde yer alan Melitopol şehrindeki bir askeri üsse düzenlediği saldırı sırasında 200'den fazla Rus askerinin öldüğü ileri sürüldü.
UKRAYNA KUVVETLERİ SALDIRI DÜZENLEDİ
Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımında, Rus güçlerin kontrolü altındaki Melitopol şehrinde bulunan bir askeri noktaya Ukrayna kuvvetlerince saldırı düzenlendiğini savundu.
Fedorov, dün gece saatlerinde düzenlenen saldırı sonucu 200'den fazla Rus askerinin öldüğünü iddia etti.