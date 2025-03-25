Ukrayna Rus gazetecileri vurdu: Moskova Kiev’e ağır suçlamalarda bulundu
Ukrayna ordusu ABD yapımı silah sistemlerini kullanarak Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda 2’si gazeteci, 4’ü sivil toplam 6 kişi can verdi. Moskova, yaşananlara sert tepki göstererek, Kiev’i “terör faaliyetinde” bulunmakla suçladı.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesini hedef aldı. Bölgeye Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bombardımanda 2'si gazeteci, 4'ü sivil 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ölenlerden 2'sinin İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak ve Zvezda TV kanalının kameramanı Andrei Panov olduğunu belirtti.
Zaharova ayrıca Zvezda muhabiri Nikita Goldin ve kanalın şoförü Aleksandr Sirkeli'nin yaralandığını aktardı. Zaharova saldırının "Ukrayna'nın hedefli bir topçu ateşi" olduğunu vurguladı. Zaharova, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler'e saldırıya "uygun şekilde" tepki vermeleri çağrısında bulundu.
RUSYA'DAN "TERÖR SALDIRISI" TEPKİSİ
Zaharova, uluslararası topluma Kiev'in eylemlerine tepki verme çağrısında bulunarak "Kiev yönetimi, bir kez daha terörist ve vahşi doğasını gösterdi. Rusya Soruşturma Komitesi, suça karışanları tespit etmek için gerekeni yapacak. Suç işleyenler, gerekli şekilde mutlaka cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.
ABD YAPIMI ROKETATAR KULLANDILAR
Ukrayna ordusunun dün, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ile Luhansk bölgesinde Rus gazetecilere yönelik saldırı düzenlediği bildirilmişti.
Rusya, Luhansk'ı 30 Eylül 2022'de Donetsk, Herson ve Zaporijiya ile birlikte ilhak etmişti.