Ukrayna: Rus saldırılarında 1 çocuk öldü, 20 kişi yaralandı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 450’den fazla insansız hava aracı ve 30’un üzerinde füze kullanarak ülkenin farklı bölgelerine saldırdığını açıkladı. Saldırılarda enerji ve kritik altyapılar hedef alındı, başkent Kiev’de su ve elektrik kesintileri yaşandı.
Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonucu Zaporijya'da 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, toplamda 20 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusu tarafından 450'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'un üzerinde füze fırlatıldığını belirterek, enerji ve kritik altyapılarının hedef alındığını ifade etti.
Başkent Kiev'e yönelik saldırılar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiğine işaret eden Zelenskiy, ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde de benzer sorunların yaşandığını kaydetti.
MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI: BOŞ VAATLER YETMEZ
Zelenskiy, ABD, Avrupa ve G7 ülkelerini hava savunma sistemleri ve yaptırımlar konusunda somut adımlar atmaya çağırdı. G20'den ise barış konuşmalarıyla yetinmeyip gerçek eyleme geçilmesini talep etti.