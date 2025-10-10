Ukrayna: Rus saldırılarında 1 çocuk öldü, 20 kişi yaralandı

Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonucu Zaporijya'da 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, toplamda 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusu tarafından 450'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'un üzerinde füze fırlatıldığını belirterek, enerji ve kritik altyapılarının hedef alındığını ifade etti.

Başkent Kiev'e yönelik saldırılar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiğine işaret eden Zelenskiy, ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde de benzer sorunların yaşandığını kaydetti.