Ukrayna-Rusya krizine Almanya da dahil oldu! Veto kararı tepki çekti

Ukrayna'nın Rus sınırında bulunan bölgesi Donbass'ta gerilim artıyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmede Rusya'nın savaş faaliyetleri kınanmıştı.

GERİLİM ARTIYOR

Biden, 7 Aralık Salı günü Putin ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Ukrayna'yı işgalin "ağır sonuçları" konusunda Rus mevkidaşını uyarmıştı. ABD başta olmak üzere Batılı devletlerden de Rusya'ya yasa dışı faaliyetlerini durdurma çağrıları peş peşe gelmişti.