Ukrayna-Rusya krizine Almanya da dahil oldu! Veto kararı tepki çekti

Ukrayna'nın Rus sınırında bulunan bölgesi Donbass'ta gerilim artıyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmede Rusya'nın savaş faaliyetleri kınanmıştı.
GERİLİM ARTIYOR
Biden, 7 Aralık Salı günü Putin ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Ukrayna'yı işgalin "ağır sonuçları" konusunda Rus mevkidaşını uyarmıştı. ABD başta olmak üzere Batılı devletlerden de Rusya'ya yasa dışı faaliyetlerini durdurma çağrıları peş peşe gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise Rusya, Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin Kerç Boğazı'na ilerlediği ifade etmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kerç Boğazı'na doğru ilerlediğini öne sürdüğü Ukrayna donanmasına ait geminin, Rusya'nın taleplerine karşılık vermediğini, faaliyetlerinin ise kışkırtmaya yönelik ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğunu iddia etmişti.
İki ülke arasında artan gerilimin ardından Putin'in Kırım ve Kerç Boğazı'na yeni füze sistemi göndermeye hazırlandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
ALMANYA'DAN TEPKİ ÇEKEN VETO KARARI
Gelişmelerin ardından, Financial Times'ta yayınlanan bir haber, Rusya'nın bölgede kendisine yeni bir müttefik edinmiş olabileceği iddialarını beraberinde getirdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Financial Times'a verdiği röportajda savunma silahları almalarını veto ettikleri için Almanya'ya tepki gösterdi. Reznikov, röportajda, geçen ay Almanya'nın anti-drone tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini belirtti.
Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını halen inşa ettiğine dikkati çeken Reznikov, "Aynı zamanda bizim savunma silahlarımızı da veto ediyorlar. Bu adil değil." ifadelerini kullandı.
Almanya'nın, çıkar ilişkileri nedeniyle "Rusya'yı provoke etmemeye" çabaladığını belirten Reznikov, bu stratejinin işe yaramayacağını vurguladı.
Veto kararı nedeniyle Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'i suçlayan Reznikov, Ukrayna'nın, Almanya'nın engel olduğu askeri ekipman desteğini ABD, İngiltere, Litvanya ve Fransa aracılığıyla sağlayacaklarını duyurdu.