Ukrayna: Rusya saldırısında 41 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın, Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini, saldırıda 41 kişinin öldüğünü, 180 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda iki balistik füzenin kullanıldığını savunan Zelenski, saldırı sonucu Poltava'daki bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etti. Öte yandan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yakalama kararı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da resmi törenle karşılandı. Moğolistan, UCM'ye taraf olan ülkelerden olmasına rağmen yakalama kararına uymadı.