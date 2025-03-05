Ukrayna-Rusya savaşı bitecek mi? Zelenski açıkladı: "Bir plan hazırlıyoruz..."

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz. Üzerinde hızla çalışıyoruz.

Yakın gelecekte hazır olacak. Avrupa'nın, savaşı sona erdirme ve güvenliği garanti altına almak konusunda ortak bir vizyonu var. (Plan) Ukrayna ve ABD ile birlikte gelecekteki müzakerelerin masasında olmalı."