Ukrayna-Rusya sınırı ateş topuna döndü

Ukrayna
-Rusya sınırında yaşanan gerginlik artarak devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın çatışma bölgesinde dün gece itibarıyli ateşkesi 122 kez ihlal ettiğini duyurdu. Önceki gün basın mensuplarıyla bölgeye giden milletvekilleri ateş altında kaldı. Canlarını zor kurtaran gazeteciler ve milletvekillerinin görüntüleri Ukrayna'nın 1 numaralı gündem maddesi oldu. Bölgede Ukrayna ve ayrılıkçı gruplar arasında top atışları ve çatışmalar halen devam ediyor. Donetsk
ve Lugansk
bölgelerinde sivillerin tahliyesine de devam ediliyor. Rusya, 53 bin kişiden fazla sivilinin Donbas bölgesinden tahliye edildiğini açıkladı.
'EN BÜYÜK SAVAŞ'
Ukrayna, ayrılıkçı grupların kendilerine saldırdığını iddia ederken ayrılıkçı grup liderleri, Ukrayna'nın saldırılara devam etmesi durumda Rusya'dan destek isteyeceklerini duyurdu. Rusya'nın sınır hattında askeri hareketliliği de devam ediyor. Ukrayna-Belerus
, Ukrayna-Rusya sınır hattına büyük bir askeri yığınak yapıyor. Bölgedeki askeri hareketlilik hakkında BBC'ye konuşan İngiltere
Başbakanı Boris Johnson
, kanıtların, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığını gösterdiğini söyledi. Johnson, ABD Başkanı Joe Biden
'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece Donbass üzerinden değil, Belarus
ve Kiev
çevresinden girmeyi planladığını söylediğini aktardı. Bu arada, Die Welt Gazetesi'ne konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar işe yaramaz, sadece sorunları ertelersiniz" dedi.