Ukrayna, Rusya’daki Ilsky Petrol Rafinerisi’ni hedef aldı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna, Rusya'daki bir petrol rafinerisini daha hedef aldı. Ukrayna'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Ilsky Petrol Rafinerisi'ne düzenlediği dron saldırısının ardından rafineride yangın çıktı. Günlük yaklaşık 140 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Ilsky Petrol Rafinerisi daha önce de birçok kez Ukrayna tarafından hedef alınmıştı.

TAGANROG DENİZ LİMANI'NDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Ukrayna ayrıca, Rostov bölgesindeki Taganrog kentini de hedef aldı. Rostov Bölge Valisi Yuri Slyusar, yaptığı açıklamada, bölgede iki yakıt deposu ile Taganrog Deniz Limanı'nda çıkan yangınlara müdahale edildiğini duyurdu.

Taganrog Belediye Başkanı Svetlana Kambulova ise, yaptığı açıklamada, hedef alınan bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini bildirerek, bir evin hasar gördüğünü ve bir idari binanın çatısında yangın çıktığını belirtti. Yetkililer, saldırılarda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

RUSYA, 376 DRONU ENGELLEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 376 dronun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Rusya genelinde yakıt sıkıntısına neden olurken, ülkede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu ve yakıt fiyatları yükseldi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör