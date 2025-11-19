Ukrayna: Rusya’nın 48 füze ve 470’ten fazla İHA saldırısında 9 kişi yaşamını yitirdi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, saldırılarda balistik ve seyir füzeleri dâhil 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını belirtti. Yoğun saldırıların ardından 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

ENERJİ VE ULAŞIM ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Zelenskiy, saldırılar nedeniyle Harkiv, Lviv, Donetsk ile Ivano-Frankivsk bölgelerinde enerji, ulaşım ve sivil altyapının hasar gördüğünü aktardı. Kiev, Mıkolayiv, Çerkassi, Çernigiv ile Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik de saldırı olduğunu ifade etti.