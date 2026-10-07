Ukrayna: Rusya’nın hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kente yönelik bu gece ve sabaha karşı hava saldırısı yapıldığını belirtti.

Kentin farklı ilçelerindeki altyapının hasar gördüğünü aktaran Kliçko, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ifade etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GECEYİ KİEV'İN METRO İSTASYONLARINDA GEÇİRDİ

Öte yandan, Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntülere göre, başkentteki çok sayıda kişi güvenlik gerekçesiyle geceyi Kiev'in metro istasyonlarında geçirdi.

Ukrayna'nın Poltava Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vitaliy Dyakivçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki Kremençuk şehrine yapılan saldırıda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çernigiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Viyaçeslav Çaus da yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye bağlı Priluki şehrine füzeli saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) ise Priluki'de ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

44 FÜZE VE 117 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada da Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın, balistik de dahil olmak üzere farklı tipte füzeler ve İHA'larla bu gece ve sabaha doğru saldırıları düzenlediği belirtildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 44 füze ve 117 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör