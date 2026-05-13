Ukrayna, Rusya’nın kritik hedeflere yönelik uzun süreli bir hava saldırısı başlattığını duyurdu!

GUR'a ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı başlattığı belirtildi. Ukrayna'nın farklı bölgelerine doğru çok sayda silahlı insansız hava aracının (SİHA) fırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'daki kritik hedeflere yönelik uzun süreli ve kombine bir hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Rus ordusunun amacının, SİHA'lar kullanarak Ukrayna hava savunma sistemlerini "meşgul etmek" olduğu kaydedildi. Rusya'nın daha sonra havadan ve denizden seyir ve balistik füzeleri fırlatarak saldırıları sürdürmeyi planladığı savunulan açıklamada, "Moskova, özellikle enerji, askeri-sanayi tesisleri ve hükümet binaları olmak üzere büyük şehirlerin kritik altyapısı ve sivil tesislerini hedef alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.