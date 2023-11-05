Ukrayna: Rusya'ya ait "Askold" füze fırlatma gemisini vurduk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezinden (StratCom) yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya'nın geçici kontrolündeki Kırım'ın Kerç şehrinde, "Zaliv" tersanesinin deniz ve liman altyapısına saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, limanda Rusya Karadeniz Filosunun modern gemilerinden biri olan "Kalibr" tipi seyir füzesi fırlatma gemisi "Askold" vuruldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun "Zaliv" tersanesini vurduğunu doğruladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya paylaşımında, "Hayat, Rus Karadeniz Filosu'nun Kırım'da olmayacağını sürekli olarak kanıtlıyor." ifadesine yer verdi.

RUSYA, UKRAYNA ORDUSUNUN 128. TUGAYINI "İSKENDER-M" FÜZESİYLE VURDU

Öte yandan StratCom'dan yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Rusya'nın Zaporijya yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 128. Saldırı Tugayını "İskender-M" füzesiyle vurduğu belirtilerek, saldırı sonucunda askerlerin öldüğü, sivillerin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Savunma Bakanlığı başmüfettişliğine bu konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılması talimatı verdiğini aktardı.

Zakarpatya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Viktor Mikita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 128. Tugayı askerlerinin öldürülmesi nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini, bayrakların yarıya indirileceğini, her sabah saat 9.00'da ölen askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ifade etti.

Öte yandan Ukrayna ordusu "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, sosyal medya paylaşımında, uydu navigasyon kanallarını karıştırmak üzere tasarlanmış Rusya'ya ait bir "Pole-21" elektronik harp istasyonunu imha ettiklerini aktardı.