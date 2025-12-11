‘Ukrayna Rusya’ya ait petrol platformuna saldırdı’

"Açık deniz platformuna yönelik en az dört isabetin kaydedildiği bildirildi. Saldırı nedeniyle (petrol platformunda) hizmet veren 20'den fazla kuyuda petrol ve doğal gaz üretimi durduruldu."

Saldırının, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından düzenlendiği belirtilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"RUS ORDUSU BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRDI"

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 balistik füze ve 151 İHA'nın kullanıldığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince iki füze ve 83 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bir füze ve 68 İHA'nın ülke genelindeki 34 noktaya isabet ettiği kaydedilen açıklamada, saldırılar nedeniyle Çernigiv bölgesinde bir kişinin yaralandığı bildirildi.