Ukrayna, Rusya’yı ABD füzeleriyle vurdu

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna savaşında dün 1000'inci gün geride kaldı. Yaşanan son gelişmeler çatışmaların nükleer savaşa dönüşme riskini en yüksek seviyeye çıkardı. Koltuğunu 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün onay vermesinin ardından Ukrayna'nın harekete geçtiği ortaya çıktı.● Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD tarafından tedarik edilen ATACMS füzelerini ilk kez Rus topraklarına fırlattığını duyurdu.● Açıklamada, "Amerikan yapımı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri kullanıldı" denildi.● Hava savunma sistemi S-400'ün füzelerden beşini düşürdüğü ve bir tanesine de hasar verdiği belirtildi.● Ukrayna basınındaki haberlere göre Rusya'nın Bryansk bölgesinde askeri tesis hedef alındı.● Ukrayna'nın saldırısının gece 02.30 sularında gerçekleştirildiği öğrenildi.● Söz konusu üssün Ukrayna'dan 130 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.● ABD'nin sağladığı ATACMS füzeleri 300 kilometre menzile sahip.● Ukrayna'nın ATACMS saldırısının basına yansımasından saatler önce ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer yanıt doktrinini onayladığı duyuruldu.● Doktrin Rusya'nın balistik füze saldırılarına uğraması halinde, nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veriyor.● Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı. Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri de olası saldırganlığın tarafı sayılacak.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev NATO'ya ait uzun menzilli silahların kullanılması durumunda, Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkına sahip olacaklarını belirterek, "Bu da 3. dünya savaşı olur" dedi. Seçim sürecinde Ukrayna savaşını bitirme vaadinde bulunan ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump ise henüz yaşananlar hakkında açıklama yapmadı.Savaşın 1000. günü sebebiyle, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde özel anma töreni gerçekleştirildi. Törende Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko da yer aldı. Mischenko, yeni görevinde ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Murathan YILDIRIM/ANKARABaltık Denizi'nde 4 ülkeyi etkileyen denizaltı telekomünikasyon kablolarında kopma olayında sabotaj ihtimali konuşuluyor. Önceki gün Almanya-Finlandiya ile Litvanya-İsveç arasındaki denizaltı kabloları gizemli bir şekilde kesildi. Almanya Savunma Bakanlığı, kablolara saldırı olduğunu düşündüklerini açıkladı.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana 659'u çocuk olmak üzere en az 12 bin 162 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki haberlerle ilgili, Washington'un bu kararını "kesinlikle doğru" bulduğunu söyledi.Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Almanya Operasyon Planı adı verilen bin sayfalık strateji belgesi kapsamında şirketlere özel eğitimler vermeye başladı. Hamburg Ticaret Odası'nda düzenlenen ilk bilgilendirme toplantısında işletmelere olası kriz durumlarına nasıl hazırlanabilecekleri aktarıldı. BERLİN