Ukrayna savaş sonrasına hazırlanıyor! Atık yönetiminde model ülke: Türkiye

Ukrayna Atık Yönetimi Derneği Başkanı Nikol Danylova, "Ukrayna'nın yeniden yapılanması için Türk şirketlerine çok iş düşecek. Özellikle belediye, endüstriyel, tehlikeli ve tıbbi atık bertarafı konusunda Türkiye'nin yeni teknolojiler geliştirdiğine şahit olduk. Türk şirketlerinin Ukrayna'ya bu teknolojiyi getireceğini ve yatırımcı olacağını umuyorum" dedi.





Sıfır Atık Projesi ile tüm dünyada çevre ve iklim değişikliği sorunlarıyla mücadelede başı çeken Türkiye, kurduğu ileri teknoloji atık bertarafı tesisleri ile de dünyanın ilgi odağı oldu. Son olarak Rusya ile halen savaşta olan Ukrayna'dan bir heyet Türkiye'ye gelerek İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Kocaeli'nde kurulu atık bertarafı tesislerini gezdi.

KANUNLARINIZI ÜLKEMİZE UYARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye'deki atık yönetimini inceleyen heyete başkanlık eden Ukrayna Atık Yönetimi Derneği Başkanı Nikol Danylova ziyaretlerine ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Umarım bu savaş biran önce biter ve bizde Türk şirketlerinin çevreci deneyimlerinden faydalanırız. Savaşın bitmesi ile birlikte Ukrayna'nın yeniden yapılanması için Türk şirketlerine çok iş düşecek. Özellikle belediye, endüstriyel, tehlikeli ve tıbbi atık bertarafı konusunda Türkiye'nin dünyanın ilerisinde olduğuna ve yeni teknolojiler geliştirdiğine şahit olduk. Önümüzdeki süreçte Türk şirketlerinin Ukrayna'ya bu teknolojiyi getireceğini ve yatırımcı olacağını umuyorum" dedi.



Danylova "Çevreyle ilgili kanun ve yönetmeliklerinizi ülkemize uyarlamaya çalışıyor, EPDK ve Enerji Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu Yenilenebilir Enerji Kanunu'nu inceliyoruz. Enerji üretimi noktasında özellikle ITC firmasının Ankara ve Antalya'daki katı atık bertaraf ve çöpten elektrik üretimi tesislerini örnek alabiliriz. Antalya'daki tesis birçok yönüyle örnek bir tesis. Antalya'da yazın çöp miktarı çok artıyor. Ayrıca ağırlıklı otellerden gelen çöp olduğu için organik miktarı yüksek. Şirket bunun için çevreci yatırımlar yaparak çöpün zararını asgari düzeye çekmiş ve başarı ile işletmeye devam ediyor, bu hiç kolay bir iş değil" dedi.

ÖNER: YURTDIŞINDAN GELİP ÇÖPLERİNİ ENERJİYE DÖNÜŞTÜRMEMİZİ İSTİYORLAR

Heyete tesislerini gezdiren Türkiye'nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC şirketinin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner ise, "Şirketimizin faaliyet alanına ve geliştirmiş olduğumuz teknolojiye ilgi çok yoğun. Ayda en az 5-6 tane yurtdışından gelen misafirimiz oluyor ve bizi yatırım yapmaya davet ediyorlar. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın büyük çoğunluğunun atıkları karışık atıklar yani kaynağında ayrıştırılmayan atıklar. Böyle olunca bunu bertaraf edip elektrik üretimi için bizden yararlanmak istiyorlar. Şu an birçok ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede yurtdışında yatırım planlıyoruz. Bu potansiyelimizi yurt dışında deneyeceğiz ve başarıya ulaşacağız. Bunun için Ukrayna savaş bittiği zaman 35 milyon nüfusu ile iyi potansiyel olacaktır" dedi.