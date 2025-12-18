Ukrayna savaşında 210 milyar euro’luk tazminat krizi

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında haftalardır devam eden barış planı görüşmeleri sürerken Politico dikkat çeken bir iddiada bulundu. Politico'nun haberine göre ABD yönetimi, Avrupa'da "dost" gördüğü hükümetlere baskı yaparak yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına yönelik AB planının reddedilmesini istiyor. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, 210 milyar euroyu bulan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren planı görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanacak.