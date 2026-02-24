Ukrayna savaşında 4. yıl: Barış hâlâ uzakta
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlatığı savaşın bugün dördüncü yılı. Taraflar ABD'nin arabuluculuğunda görüşmelere devam ediyor. Kiev ve Moskova, perşembe günü bir kez daha Cenevre'de bir araya gelecek. Ancak özellikle toprak konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Üçüncü Dünya Savaşı'nı çoktan başlattığını savunarak, Putin'e geri adım attırmanın tek yolunun, yoğun askeri ve ekonomik baskı uygulamak olduğunu söyledi. Ukrayna'da 2 bin 248 sivil öldü, 12 bin 493 kişi yaralandı. Her ay ölen ya da yaralanan Rus askeri sayısı 35 bin. Dördüncü yılın ardından savaşın Avrupa'da yayılma riski hâlâ çok yüksek görülüyor.