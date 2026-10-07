Ukrayna savaşında cepheler genişliyor

Ukrayna savaşında cepheler genişliyor
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ederken Avrupa'da savaş paniği büyüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya önceki gece 650'den fazla insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Romanya, Ukrayna sınırında tespit edilen İHA'lar nedeniyle Tulcea vilayetinde alarm verildi. Karadeniz'de Bulgaristan açıklarında iki ticari geminin İHA'larla vuruldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Moskova'nın kendilerini test ettiğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#RUSYA #UKRAYNA

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