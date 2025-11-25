Ukrayna savaşında kader haftası

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı tartışmalı barış planıyla ilgili müzakereler sürerken en kritik haftaya girildi. Ukrayna'ya baskı yapan Trump'ın 'barış planı'nı kabul etmesi için 27 Kasım'a kadar müddet tanımasının ardından hızlı bir diplomasi trafiği devreye girdi. Kiev ve Avrupalı müttefikleri ABD'nin de katılımıyla dün de Cenevre'de görüştü. Ancak zor durumdaki Ukrayna'nın yeni manevraları, Avrupa'nın direnci ve ABD'nin ültimatom niteliğinde zaman vermesi müzakerelerde gerilimi daha da artırıyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Taraflar daha alt düzeyde bu hafta, ABD ve Avrupalı müttefikleriyle ortak bir teklif üzerinde çalışacak. Bazı Ukraynalı kaynaklar görüşmelerde "tartışmalı" maddelerin önemli bir bölümünün düzeltildiğini belirtirken "Muazzam ilerleme kaydedildi" diyen ABD tarafların "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığını bildirdi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya tarafından Ukrayna'da işgal edilen toprakların tanınmasını istemenin "tehlikeli" olduğunu söyledi.