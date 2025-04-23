Ukrayna savaşında şoke eden iddia: ABD Rusya’nın ilhak ettiği bölgeleri tanıyacak

Axios'a konuşan, plan hakkında doğrudan bilgi sahibi kaynaklar, geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'teki toplantıda Ukraynalı yetkililere sunulan, barış şartlarını içeren tek sayfalık belgenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "savaşı bitirmeye yönelik son teklifi" olduğunu belirtti.

Planı gören diğer bir ABD'li yetkili, barış şartlarının, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından hazırlandığını ifade etti.

Belgeye göre, Trump yönetiminin, Kırım'ı resmen Rus toprağı olarak tanımayı kabul edeceğini öne süren kaynaklar, 2022'de başlayan savaştan bu yana Rus kontrolüne geçen Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ise fiilen tanımayı değerlendireceğini iddia etti.

Kaynaklar, plan çerçevesinde, Rusya'ya 2014'ten bu yana uygulanan yaptırımların kaldırılacağını ve enerji ile sanayi alanı başta olmak üzere ekonomik iş birliğinin artırılacağını da ileri sürdü.

Sunulan barış planına göre, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılabileceğini ancak NATO üyesi olmayacağını kaydeden kaynaklar, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası için gerekli tazminat ve yardımların sağlanacağı yönünde taahhütte bulunulduğunu öne sürdü.