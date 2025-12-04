Ukrayna savaşında ‘toprak’ çıkmazı

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek tartışmalı barış planı bu sefer de toprak anlaşmazlığına takıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki üst düzey temsilcisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün Moskova'da 5 saat süren kritik bir görüşmesinden sonuç çıkmadı. Kremlin, Ukrayna barış planı üzerine yapılan görüşmelerin "yapıcı" olduğunu ancak "toprak konusunda uzlaşma sağlanamadığını" kaydetti. Rusya, doğudaki Donbas bölgesinin tamamının kendisine verilmesini talep ediyor. Putin uzun süredir, Ukrayna'da Rusya'nın işgalle ele geçirdiği toprakların yasal olarak tanınması için bastırıyor. Bunlar arasında Rusya'nın 2014'te yasadışı olarak ilhak ettiği Kırım yarımadası ve şu anda büyük bölümü işgal altında olan, Luhansk ve Donetsk'ten oluşan Donbas da yer alıyor. Kiev ise Donbas'ın halen elinde tuttuğu kısımlarını Rusya'ya bırakmayı reddediyor.