Ukrayna Savaşı’ndaki kilit kent Rusların eline geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde yoğun şekilde sürüyor. Birliklerini buraya kaydıran Rusya'nın ilerleyişi sürüyor. Ukrayna askerleri dün stratejik önemdeki Lyman kentinden çekildi. Stratejik açıdan önemli olan Lyman kentini ele geçiren Rusya'nın askeri birliklerini gelecek günlerde bu kente yoğunlaştıracağı tahmin ediliyor. Ukrayna, Rus kuvvetlerinin doğudaki hızlı ilerlemesiyle kuvvetlerinin Luhansk'taki son direniş noktasından da çekilmek zorunda kalabileceğini duyurdu. Ukrayna'nın geri çekilmesi, Rusya'yı ülkenin doğusundaki tüm Donetsk ve Luhansk bölgelerini kontrol etme hedefine yaklaştırabileceği belirtiliyor. Rus kuvvetleri, bölgedeki şehir ve kasabaları bombalamayı sürdürüyor.