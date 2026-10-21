Ukrayna savaşını bitirecek plan için kritik buluşma: Witkoff Putin’e yeni teklif sunacak

Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı toplantıya Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da katılmıştı. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ise görüşmeye çevrim içi bağlantıyla dahil olmuştu.

ABD'li temsilci Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor. Witkoff'un görüşmede Ukrayna 'daki savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenen teklifi Putin'e sunacağı ifade ediliyor.

TASS haber ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff özel uçağı ile Norveç'in başkenti Oslo'dan Rusya 'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'na geldi. Witkoff'u Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev karşıladıktan sonra ikili, havalimanından ayrıldı.

WİTKOFF PUTİN'E YENİ BARIŞ TEKLİFİNİ SUNACAK

Axios internet sitesine konuşan, ismi açıklanmayan ABD'li yetkili, Witkoff'un bugün Putin ile Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşeceğini söyledi.

Yetkili, ikilinin görüşmesine Trump'ın damadı Jared Kushner'in de çevrim içi katılacağını belirterek, Witkoff'un burada Ukrayna ile savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenen teklifi Putin'e sunacağını aktardı.

Yeni teklifin "doğrudan üçlü ve daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelere giden yol oluşturmasını" umduklarını ifade eden yetkili, dün Norveç'te yapılan görüşmede, savaşı sona erdirmeye yönelik "çerçeve anlaşma" için ortak teklif geliştirilmesine odaklanıldığını belirtti.

Yetkili, Ukrayna'nın "ayrıntılı şekilde ele alınan yeni fikir ve öneriler sunduğu" bilgisini paylaşarak, atılacak sonraki adımlar konusunda çalışma düzeyinde görüşmelerde "güçlü uzlaşıya ulaşıldığını" kaydetti.