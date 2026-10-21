Ukrayna savaşını bitirecek plan için kritik buluşma: Witkoff Putin’e yeni teklif sunacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Norveç’teki temaslarının ardından Rusya’nın St. Petersburg kentine gitti. Putin’le görüşmesi beklenen Witkoff’un, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenmiş teklifi sunacağı ve yeni müzakere sürecinin önünü açmaya çalışacağı bildirildi.
TASS haber ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff özel uçağı ile Norveç'in başkenti Oslo'dan Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'na geldi. Witkoff'u Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev karşıladıktan sonra ikili, havalimanından ayrıldı.
ABD'li temsilci Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor. Witkoff'un görüşmede Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenen teklifi Putin'e sunacağı ifade ediliyor.
Witkoff, dün Norveç'in başkenti Oslo'da, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çözüm arayışı için görüşmeler yapmıştı.
Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı toplantıya Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da katılmıştı. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ise görüşmeye çevrim içi bağlantıyla dahil olmuştu.
WİTKOFF PUTİN'E YENİ BARIŞ TEKLİFİNİ SUNACAK
Axios internet sitesine konuşan, ismi açıklanmayan ABD'li yetkili, Witkoff'un bugün Putin ile Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşeceğini söyledi.
Yetkili, ikilinin görüşmesine Trump'ın damadı Jared Kushner'in de çevrim içi katılacağını belirterek, Witkoff'un burada Ukrayna ile savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenen teklifi Putin'e sunacağını aktardı.
Yeni teklifin "doğrudan üçlü ve daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelere giden yol oluşturmasını" umduklarını ifade eden yetkili, dün Norveç'te yapılan görüşmede, savaşı sona erdirmeye yönelik "çerçeve anlaşma" için ortak teklif geliştirilmesine odaklanıldığını belirtti.
Yetkili, Ukrayna'nın "ayrıntılı şekilde ele alınan yeni fikir ve öneriler sunduğu" bilgisini paylaşarak, atılacak sonraki adımlar konusunda çalışma düzeyinde görüşmelerde "güçlü uzlaşıya ulaşıldığını" kaydetti.