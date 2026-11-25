Ukrayna savaşının etkileri 3 kıtaya birden yayıldı
Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın bitirilmesi için müzakereler sürerken çatışmaların etkileri ise Avrupa'nın ardından Afrika ve Asya'da yayılıyor.
ESTONYA: Rusya, sınır kapılarını kapatmaya hazırlanan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Estonya'yı "düşmanca eylemlerde" bulunmakla suçlayarak iki ülkenin açık savaşın eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu.
FINLANDIYA: Ülke sınırı yakınlarındaki Rus askeri üssünün yenilendiği uydu görüntüleriyle paylaşıldı.
LETONYA: Hibrit saldırı endişesiyle Rusya sınırındaki geçişleri kapatmayı değerlendiriyor.
LİBYA: Ukrayna'nın biri savaş gemisi olmak üzere Rusya'ya ait iki gemiyi Libya kıyılarında vurmasının yankıları sürüyor.
GÜNEY KORE: Japon Denizi üzerindeki Kore Hava Savunma Bölgesi'ne (KADIZ) giren Rus savaş uçakları nedeniyle bir adada kısa süreli alarm verirken, bölgeye savaş uçakları sevk etti.
ESTONYA: Rusya, sınır kapılarını kapatmaya hazırlanan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Estonya'yı "düşmanca eylemlerde" bulunmakla suçlayarak iki ülkenin açık savaşın eşiğine gelebileceği uyarısında bulundu.
FINLANDIYA: Ülke sınırı yakınlarındaki Rus askeri üssünün yenilendiği uydu görüntüleriyle paylaşıldı.
LETONYA: Hibrit saldırı endişesiyle Rusya sınırındaki geçişleri kapatmayı değerlendiriyor.
LİBYA: Ukrayna'nın biri savaş gemisi olmak üzere Rusya'ya ait iki gemiyi Libya kıyılarında vurmasının yankıları sürüyor.
GÜNEY KORE: Japon Denizi üzerindeki Kore Hava Savunma Bölgesi'ne (KADIZ) giren Rus savaş uçakları nedeniyle bir adada kısa süreli alarm verirken, bölgeye savaş uçakları sevk etti.
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