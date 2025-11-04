Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya 5 Bin 328 güdümlü hava bombası attı

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında belirgin bir artış yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu, 2025'in başından bu yana bir ayda atılan en yüksek güdümlü hava bombası sayısıdır" denildi.

10 AYDA 40 BİN HAVA BOMBASI ATILDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun yalnızca 10 ayda yaklaşık 40 bin hava bombası kullandığını vurguladı.