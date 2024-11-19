Ukrayna Rusya’yı ABD füzesi ile vurdu! Savaşı tırmandıracak gelişme: Dünya diken üstünde

Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Bu tür füzeleri ülkemize karşı kullanma girişimleri daha önce de oldu. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Medvedev, şunları kaydetti:

"Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO'ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya'ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev'e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur."