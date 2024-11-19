Ukrayna Rusya’yı ABD füzesi ile vurdu! Savaşı tırmandıracak gelişme: Dünya diken üstünde

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kasabası yakınlarında bir lojistik merkezinin 1046 nolu cephaneliğini vurduğu belirtildi.
Saat 02.30 itibarıyla hedef alınan söz konusu bölgede 12 ikincil patlama kaydedildiği aktarılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurmak amacıyla Rus ordusuna ait mühimmat depoların imhasına devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna basınının Silahlı Kuvvetlerden kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda, Ukrayna'nın ABD üretimi uzun menzilli ATACMS füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığı ileri sürüldü.
Karaçev kasabası, Ukrayna sınırına yaklaşık 115 kilometre mesafede yer alıyor.
"6 FÜZEDEN 5'İ DÜŞÜRÜLDÜ"
Rus Savunma Bakanlığı Ukrayna tarafından atılan bu altı ATACMS füzesinden 5 tanesinin "S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleri ile düşürüldüğünü ve birinin de hasar aldığını" açıkladı.
RUSYA: UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR KULLANILIRSA KİEV VE NATO UNSURLARINA SALDIRMA HAKKIMIZ OLACAK
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO'ya ait uzun menzilli silahların kullanılması durumunda, Kiev ve NATO unsurlarına saldırma hakkına sahip olacaklarını belirterek, "Bu da 3. Dünya Savaşı olur." dedi.
Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Bu füzelerin Ukrayna'nın savaştaki eylemlerine katkıda bulunmayacağını savunan Medvedev, "NATO'ya ait uzun menzilli taktik balistik ve seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanımına kimin ne zaman karar verdiği önemli değil. Bu tür füzeleri ülkemize karşı kullanma girişimleri daha önce de oldu. Düşmanın elinde ne kadar füze bulunduğu da önemli değil." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yaptığını anımsatan Medvedev, şunları kaydetti:
"Önemli olan, Başkanımızın söyledikleri. Bunun sonucunda nükleer caydırıcılık doktrininin yeni versiyonu onaylandı. NATO'ya ait füzelerin bu şekilde kullanılması, ittifak ülkelerinin Rusya'ya karşı saldırısı olarak nitelendirilebilir. Bu durumda Kiev'e ve nerede olursa olsun NATO unsurlarına kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkı doğuyor. Bu da 3. Dünya Savaşı olur."
Medvedev, ABD'de Joe Biden yönetiminin gerginliği bilinçli olarak artırdığını ve bununla Başkan seçilen Donald Trump ekibinin uğraşmak zorunda kalacağını belirterek, "Belki de yaşlı Biden insanlığın önemli bir kısmını yanına alarak zarif bir şekilde ölmeye karar verdi." ifadesini kullandı.
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.
PUTİN'DEN NÜKLEER SİLAH HAMLESİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.
Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı.
Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.
İTTİFAK ÜYELERİ DE DAHİL
Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.
Putin, 25 Eylül'de Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, modern askeri-politik durumun değiştiğine vurgu yaparak "Durumun gelişimini tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesi hükümlerinin güncel gerçeklere uyarlanması önemli." demişti.
CEPHEDE YENİ GELİŞMELER
Öte yandan, ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna'ya izin verdiği yönündeki haberler 17 Kasım'da ABD medyasında yer almıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (ABD'nin) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.